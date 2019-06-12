الصين تؤكد دعمها لحكومة هونج كونج فيما يتعلق بمشروع قانون التسليم

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الحكومة المركزية تدعم بشدة حكومة هونج كونج فى سبيل إقرار قانون للتسليم يسمح بإرسال المتهمين إلى بر الصين الرئيسى لمحاكمتهم.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم الوزارة فى إفادة صحفية بالعاصمة بكين إن الرأى العام السائد فى هونج كونج يعارض أى تصرفات تضر بالمدينة. وحث الولايات المتحدة على توخى الحذر عند الحديث والتصرف فيما يتعلق بهونج كونج.

وأحاط عشرات الآلاف من المحتجين بمبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج مما أجبر المجلس على تأجيل جولة ثانية من النقاش حول مشروع قانون التسليم.