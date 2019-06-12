سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أضرار الشوفان على الصحة أهمها صعوبة البلع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:00 ص
أضرار الشوفان على الصحة أهمها صعوبة البلع الشوفان
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستخدم الناس الشوفان لصنع الدواء ولعلاج ارتفاع ضغط الدم والدهون وداء السكرى ومشاكل الهضم بما فى ذلك متلازمة القولون العصبى (IBS) ومرض التهاب الأمعاء (IBD) والإسهال، والإمساك كما يستخدم للوقاية من أمراض القلب وحصى المرارة وسرطان القولون والمعدة.

كيف يعمل الشوفان؟

قد يساعد الشوفان فى تقليل مستويات الكولسترول والسكر فى الدم والسيطرة على الشهية عن طريق التسبب فى الشعور بالامتلاء، وقد تعمل نخالة الشوفان عن طريق منع امتصاص مجموعة من المواد التى تسهم فى الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكولسترول فى الدم والسكرى، وعند وضعها على الجلد تقلل من التورم.

أضرار الشوفان

نخالة الشوفان هى آمنة للغاية بالنسبة لمعظم الناس، بما فى ذلك النساء الحوامل والمرضعات، لكنها يمكن أن تسبب الغازات المعوية والانتفاخ، ولتقليل الآثار الجانبية ابدأ بجرعة منخفضة وتتم زيادتها ببطء إلى الحد المطلوب، وسوف يعتاد جسمك على نخالة الشوفان ومن المرجح أن تزول الآثار الجانبية، ووضع منتجات تحتوى على الشوفان على الجلد يمكن أن يتسبب في حساسية لبعض الأشخاص.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات:

صعوبة فى بلع الطعام أو مشاكل المضغ:

إذا كنت تعانى من مشاكل فى البلع (من السكتة الدماغية، على سبيل المثال) أو إذا كنت تعانى من مشكلة في المضغ بسبب فقدان الأسنان أو سوء تركيب أطقم الأسنان، فمن الأفضل تجنب تناول الشوفان، ويمكن أن يسبب سوء الشوفان صعوبة فى المضغ وانسداد في الأمعاء.

اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك المريء والمعدة والأمعاء:

تجنب تناول منتجات الشوفان إذا كنت تعانى من مشاكل في الجهاز الهضمى التى قد تطول المدة التي يستغرقها طعامك لهضمها قد تسمح للشوفان بسد الأمعاء.


اضرار الشوفان

فوائد الشوفان

الشوفان

الشوفان وصعوبة المضغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة