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هارفارد: علاج ضغط الدم وخفض الملح يمنع 100 مليون وفاة مبكرة عالمياً

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
هارفارد: علاج ضغط الدم وخفض الملح يمنع 100 مليون وفاة مبكرة عالمياً ضغط الدم أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارفارد أن بذل الجهد لخفض ضغط الدم لدى الناس، وتقليل تناولهم للصوديوم، والقضاء على الدهون غير المشبعة من نظامهم الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبيرمن حالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية على مدارربع قرن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال المؤلف الرئيسي "جودارز داناي"، أستاذ مشارك في الصحة العالمية في كلية هارفارد تشان: "تركيز مواردنا على مزيج من هذه التدخلات الثلاثة يمكن أن يكون له تأثير كبير محتمل على صحة القلب والأوعية الدموية حتى عام 2040".

استخدم الباحثون بيانات عالمية من دراسات وتقديرات متعددة من منظمة الصحة العالمية في إجراء حساباتهم.

وقدروا أن رفع مستوى علاج ارتفاع ضغط الدم إلى 70٪ من سكان العالم قد يطيل عمر 39.4 مليون شخص، وقد يؤدي خفض استهلاك الصوديوم بنسبة 30٪ إلى تجنب حدوث 40 مليون حالة وفاة أخرى ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتخلص من الدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع 14.8 مليون حالة وفاة مبكرة.

وأقر الباحثون بأن زيادة التدخلات الثلاثة سيكون "تحديًا هائلاً" ، مما يتطلب من الدول تخصيص موارد إضافية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وجودتها.


ارتفاع ضغط الدم

الوفاة المبكرة

الوزن الزائد

الكوليسترول

امراض القلب

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