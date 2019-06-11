ضغوط على بوريس جونسون لقول الحقيقة بشأن تعاطيه المخدرات فى الجامعة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، يتعرض لضغوط للاعتراف بتعاطي المخدرات بعد الجدل الذى أثاره اعتراف منافسه على القيادة مايكل جوف، وزير البيئة بشأن تعاطيه الكوكايين وهو ما هدد بفشل محاولته للوصول إلى داونينج ستريت.

وكانت النائبة أندريا ليدسوم، المرشحة كذلك لخلافة تيريزا ماى، اعترفت بتدخينها الحشيش وهى طالبة بالجامعة، الأمر الذى زاد من مطالب كشف جميع المرشحين عن تاريخهم مع المخدرات.

من المتوقع أن تخضع تصريحات جونسون المتضاربة حول استخدامه سابقا للكوكايين للتدقيق عندما يبدأ حملته يوم الأربعاء.

يواجه كل من يأملون في قيادة حزب المحافظين تدقيقًا مكثفًا بعد الخلاف حول استخدام جوف للمخدرات من الفئة "أ" قبل أكثر من 20 عامًا ، عندما كان يعمل كصحفى.

وكان جونسون ، قال في وقت سابق إنه تعاطى الكوكايين في الجامعة ، ولكنه زعم أيضًا أنه لم يستنشقه في مقابلة منفصلة.

وطالب مارك هاربر، المرشح الآخر الذى ينافس على زعامة الحزب، تحديا لجونسون لإعطاء "إجابات واضحة" حول ما إذا كان قد تعاطى المخدرات غير المشروعة.