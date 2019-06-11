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صور.. معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:18 م
صور.. معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك جانب من المعرض الفنى
كتبت - منى فهمى

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افتتح اليوم، الثلاثاء، الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، معرض الفنانة الدكتورة ريم هيبة، المدرس بقسم الديكور بالكلية، وتم تنظيم المعرض فى الزمالك بحضور الدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن متولى، رئيس قسم الديكور بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك
الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك، اليوم الثلاثاء، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 15 يونيو الحالى، ويتم تنظيم المعرض فى إطار دور الكلية لنشر الوعى الفنى والعلمى، ودعمًا لرسالة الفنون الجميلة، وسعيها الدائم لفتح قاعات العرض بالكلية للموهوبين.

أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (3)
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 

معرض "خيالات لونية" للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك هو رؤية فى مسرح خيال الظل، و رؤية تشكيلية لمشاهد وشخصيات العرائس، فى تصور مختلف، عن الشكل التقليدى لخيال الظل، حيث اعتمد التصميم على الدمج بين العرائس والخلفيات اللونية المضيئة، كما تعرض مجموعة من العرائس المنفذة باستخدام خامات حديثة، وتم استخدام التنوع فى أحجام العرائس بالتناسب مع علاقتها بالمناظر المحيطة، وهو أسلوب أقرب للرواية السينمائية، وقلما يُستخدم فى المسرح.

معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك
معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك

والمعرض يحكى أنشودة العودة، وهى قصة عن علاقة صداقة بين بطلة صغيرة من بلاد الشمال فى أوروبا، و"نجلاء" فتاة عُمرها 12 سنة، تعيش فى مدينة البرلس الساحلية.

جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (2)
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (1)
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الحضور بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (4)
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 2
معرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك 
 
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك (5)
أعمال فنية بمعرض خيالات لونية للدكتورة ريم هيبة بفنون جميلة الزمالك

جامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة

فنون جميلة الزمالك

الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة

الدكتور اشرف رضا

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