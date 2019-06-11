صور.. ألاف المتظاهرين يحتجون فى هونج كونج على قانون تسليم المجرمين للصين

وكالات

واصل عشرات الآلاف فى هونج كونج خروجهم للشوارع اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى احتجاج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمت

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء، على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.