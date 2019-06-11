رئيس وزراء اليابان يزور إيران غدا لعقد محادثات مع خامنئى وروحانى

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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور إيران غدا، حيث سيجري محادثات مع المرشد علي خامنئى ومع الرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن سوجا قوله - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "إن شينزو آبي بحث هاتفيا، في وقت سابق اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى، لافتا إلى أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما".

وكان الرئيس الأمريكي قد زار اليابان قبل أسابيع، وأكد، خلال الزيارة، أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، فيما بدا أنه ضوء أخضر لليابانيين كي يتحركوا كوسطاء مع الإيرانيين، بحسب مصادر يابانية.

وقبل زيارة ترامب كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد زار طوكيو منتصف مايو الماضي، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ظريف بحث حينها "الإجراءات الأمريكية والتوتر الذي أثارته".