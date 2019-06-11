حبس نجار لحيازته ربع كيلو حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام نجار، 34 سنة، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة كرموز، من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار وترويجها علي السائقين ورواد الموقف، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.