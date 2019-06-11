سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء ميكنة العمل بمعهد أورام أسيوط وإطلاق خدمة الشباك الواحد للمواطنين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م
انتهاء ميكنة العمل بمعهد أورام أسيوط وإطلاق خدمة الشباك الواحد للمواطنين الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن احتفال جامعة أسيوط غداً بتدشين البرنامج الجديد لميكنة العمل بمستشفى الأورام الجامعى، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع بالكامل، والذي أستمر العمل به على مدار العام الماضى بدعم من ووزارة التخطيط وبالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر .
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن احتفال غداً يتضمن كذلك الاحتفال بربط مستشفى الأورام الجامعى بالمعهد بالشبكة الإقليمية لمستشفيات ومراكز الأورام على مستوى الجمهورية، إلى جانب إطلاق العمل بخدمة الشباك الواحد، وذلك بما يساهم فى تطوير وتسهيل الخدمة المقدمة للمرضى .
 
وأشار عميد المعهد، انه من المقرر أن يشهد الاحتفال حضور قيادات من وزارتي التخطيط والمتابعة والصحة، ووفد ممثلاً عن مؤسسة وفاء لمصر، التابعة للبنك العربي الافريقى ومؤسسة 2020 لعلاج الأورام، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال عروضاً تقديمية من المشروعات الجديدة المحتفل بها، ومن الوزارات والهيئات المشاركة إلى جانب التوجه إلى معهد الأورام لافتتاح البرنامج الجديد للميكنة، وكذلك جولة ميدانية لتفقد بعض الوحدات والمشروعات بالجامعة . 
 
 
 

جامعه اسيوط

محافظه اسيوط

مستشفى الاورام الجامعى

وزاره التخطيط

معهد اورام اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة