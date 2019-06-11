انتهاء ميكنة العمل بمعهد أورام أسيوط وإطلاق خدمة الشباك الواحد للمواطنين

أسيوط محمود عجمي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن احتفال جامعة أسيوط غداً بتدشين البرنامج الجديد لميكنة العمل بمستشفى الأورام الجامعى، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع بالكامل، والذي أستمر العمل به على مدار العام الماضى بدعم من ووزارة التخطيط وبالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر .

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن احتفال غداً يتضمن كذلك الاحتفال بربط مستشفى الأورام الجامعى بالمعهد بالشبكة الإقليمية لمستشفيات ومراكز الأورام على مستوى الجمهورية، إلى جانب إطلاق العمل بخدمة الشباك الواحد، وذلك بما يساهم فى تطوير وتسهيل الخدمة المقدمة للمرضى .

وأشار عميد المعهد، انه من المقرر أن يشهد الاحتفال حضور قيادات من وزارتي التخطيط والمتابعة والصحة، ووفد ممثلاً عن مؤسسة وفاء لمصر، التابعة للبنك العربي الافريقى ومؤسسة 2020 لعلاج الأورام، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال عروضاً تقديمية من المشروعات الجديدة المحتفل بها، ومن الوزارات والهيئات المشاركة إلى جانب التوجه إلى معهد الأورام لافتتاح البرنامج الجديد للميكنة، وكذلك جولة ميدانية لتفقد بعض الوحدات والمشروعات بالجامعة .