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لو طفلك بيشتكى من معدته.. 8 أسباب لألم البطن عند الأطفال

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:00 م
لو طفلك بيشتكى من معدته.. 8 أسباب لألم البطن عند الأطفال ألم المعدة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الأطفال غالبا ما يشكون من آلام في المعدة ويمكن أن يكون من الصعب تشخيص آلام المعدة، سوف يسألك الطبيب أسئلة ثم يفحص طفلك، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم المعدة وفقاً لموقع Better health.

اسباب الم البطن
اسباب الم البطن

ويتحسن كثير من الأطفال الذين يعانون من آلام في المعدة في ساعات أو أيام دون علاج وغالبًا لا يوجد سبب واضح لألم المعدة، وفي بعض الأحيان يصبح السبب أكثر وضوحا مع مرور الوقت ويمكن بدء العلاج ولكن إذا استمر الألم أو مشاكل أخرى، فاستشر طبيبك.

الم البطن
الم البطن

أسباب آلام البطن عند الأطفال
 

هناك العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب آلام في المعدة للأطفال، بما في ذلك:

1-مشاكل الأمعاء - الإمساك ، الأمعاء أو القولون العصبي.

2-الالتهابات - التهاب المعدة والأمعاء ، والتهابات الكلى أو المثانة ، أو التهابات في أجزاء أخرى من الجسم مثل الأذن أو الصدر.

3- المشاكل المتعلقة بالأغذية - الكثير من الطعام أو التسمم الغذائي أو الحساسية الغذائية.

4-مشاكل خارج البطن - شد عضلي أو صداع نصفي.

5- ألم الدورة الشهرية- يمكن أن تعاني بعض الفتيات الصغيرات من الألم قبل بدء الدورة الشهرية.

6-التسمم من تناول الصابون أو التدخين.

7-قد يشعر الأطفال بألم في المعدة عندما يشعرون بالقلق أو التوتر، فكر فيما إذا كان هناك أي شيء يزعج طفلك في المنزل أو المدرسة أو رياض الأطفال أو مع الأصدقاء قد يسبب لهم القلق.

8- مشاكل جراحية - التهاب الزائدة الدودية ، انسداد الأمعاء.

 


اسباب الم المعدة عند الاطفال

الم المعدة

الم المعدة عند الاطفال

اسباب وجع البطن

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