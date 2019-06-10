سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

فوائد البطيخ فى الصيف عديدة منها منع الجفاف

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد البطيخ فى الصيف عديدة منها منع الجفاف البطيخ
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البطيخ من الفواكه الشهيرة التى يتم تناولها فى الصيف، وله فوائد عديدة لاحتواءه على عناصر غذائية عديدة مثل: الفيتامينات والمعادن والبيتا كاروتين والليكوبين، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ وفقاً لموقع " organicfacts".

فوائد البطيخ
 

1 فوائد البطيخ
 فوائد البطيخ

 

علاج اضطرابات الكلى
 

يحتوي البطيخ على الكثير من البوتاسيوم، وهو مفيد للغاية في تنظيف الترسبات السامة في الكلى، وعلاوة على ذلك ، فهي مفيدة في الحد من تركيز حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تقليل فرص تلف الكلى، بالإضافة إلى ذلك ، كونها تحتوي على نسبة عالية من الماء ، يحفز البطيخ على التبول ، مما يساعد مرة أخرى في تنظيف الكلى.

يمنع الجفاف
 

تشير الأبحاث  إلى أن البطيخ يتكون من 92٪ من الماء وفعال في خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، كما أنه يساعد على ترطيب جسمك خلال فصل الصيف الحار.

ينظم ضغط الدم
 

نشرت المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم دراسة تشير إلى أن مستخلص البطيخ يلعب دوراً مهماً في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك ، فإن كمية البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في البطيخ مفيدة جدًا من حيث خفض ضغط الدم.

فوائد البطيخ
فوائد البطيخ

خصائص مضادة للسرطان
 

تشير دراسة بجامعة نورث كارولين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن انخفاض عامل النمو الشبيه بالأنسولين الأنسولين (IGF) مهم للحد من خطر الإصابة بالسرطان، ويساعد البطيخ على تقليل الأنسولين / IGF ، والذي غالبًا ما يكون عاملاً رئيسًا في تفاقم الإصابة بالسرطان.

يمنع الضمور البقعي
 

تشير الأبحاث في كلية العلوم البيولوجية بجامعة لندن إلى أن الكاروتينات تساعد في الحفاظ على صحة الرؤية وكذلك بيتا كاروتين وفيتامين C ولوتين وزياكسانثين، تضمن حماية عينيك من العمى المرتبط بالعمر وتمنع عينيك من الأمراض مثل جفاف العينين والأعصاب، وكذلك المياه الزرقاء .

فوائد البطيخ 3
البطيخ 

فوائد البطيخ

فوائد البطيخ فى الصيف

البطيخ

فوائد البطيخ فى الحر

فوائد الفواكه

البطيخ وعلاج السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة