الأناناس والبطيخ وقرع العسل ثلاثى يقى الحامل من معظم الأمراض

كتب بيتر إبراهيم

جميع الأشخاص تبحث عن طريقة لذيذة للترطيب في الطقس الحار، وكان البطيخ من أهم الاختيارات كطعام منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء ويوفر أيضًا جرعات عالية من بعض الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية النباتية الهامة.

وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى “HealthDaYNews”، 3 أنواع من المغذيات تعزز الصحة تشبه البطيخ، وتحمى من معظم الأمراض للحامل وتشمل:

الشمام: يحتوى الفيتامينات A و ، الكاروتينات، الفولات والبوتاسيوم

قرع العسل: يحتو الفيتامينات B و C والبوتاسيوم والنحاس

البطيخ: يحتوى اللايكوبين، والفيتامينات A وC ،والبوتاسيوم

وعلى الرغم من كون البطيخ أو الأناناس أوالقرع منعشًا، فلا يجب إقصارهم على تناول الوجبات الخفيفة، فعليك بصنع المكونات الرائعة للسلطات، مثل المزيج المشهور من البطيخ والجبن على الجرجير.

ومن أهم فوائد الفواكه المرطبة: