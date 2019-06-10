سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

علماء مدينة زويل يحصدون 3 جوائز من منظمة التعاون الإسلامى

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:17 م
علماء مدينة زويل يحصدون 3 جوائز من منظمة التعاون الإسلامى مدينة زويل
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى التابعة لمنظمة التعاون الاسلامى عن فوز ثلاث علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من أصل ثمانيه.

وأعلنت فوز الدكتورصلاح عبية بجائزة أفضل كتاب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا فى الفترة من 2017 إلى 2019. عن كتاب " فوتونيات البللورات السائلة"و الذى اصدر عام 2016 بدار نشر وايل – بالولايات المتحدة، وفى هذا الكتاب تم دمج لأول مرة البلورات السائلة مع الفوتونيات لأقتراح ألياف بصرية حديثة تساعد على مضاعفة المعلومات والبيانات المنقولة عبر شبكات الإتصالات الحديثة دون أية تكلفة إضافية تذكر، وشارك مع د.عبية فى تأليف هذا الكتاب كلً من د. محمد فرحات و د. نهال عريض بمركز الفوتونيات والمواد الذكية – بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كما أعلنت اللجنة عن فوز الدكتور إبراهيم الشربينى مدير برنامج علوم النانو ومركز ابحاث علوم المواد لأفضل براءه اختراع عن استحداث تكنولوجيا جديدة أمنه للتوصيل الدوائى الموجه والممتد المفعول عبر الرئه و التى يمكن استخدامها فى تطوير العلاجات الحالية عبر الأستنشاق, ولهذا فان الدراسات والأبحاث التى تم القيام بها تمثل إستراتيجية واعدة لتحقيق توصيل دوائى موجه و منتظم وممتد المفعول داخل الرئة. حيث ﺗم التوﺻل إﻟﻲ ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر ﻣواد ﺑوﻟﯾﻣرﯾﺔ نانو– ميكرونية ﺟدﯾدة ﺗﻌﻣل ﻛﻧﺎﻗﻼت ﻟﻸدوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻧﺷﺎق, وﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻲ أكثر من 10 أﯾﺎم ﺑدﻻ ﻣن ﺳﺎﻋﺗﯾن أو أرﺑﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺧﺎﺧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

كما حصل الدكتور محمد الكردى الأستاذ المساعد بمركز علوم المواد و مدرس الكمياء بجامعة العلوم و التكنولوجيا وفقا لما اعلنته لجنة الكوميستا التابعة لمجلس التعاون الاسلامى على جائزة افضل بحث علمى بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية حيث فاز بأفضل بحث فى الكمياء لعام 2018, حيث قدم الدكتور كردى من خلال البحث المقدم باكتشاف انبعاثات جديدة من المركبات الكميائية Polymer و التى لها قابلية لامتصاص غاز ثانى اكسيد الكربون من الهواء حيث تعمل هذة المركبات على تنقية الهواء كما انها تعمل على تنقيه الغاز الطبيعى من ثانى اكسيد الكربون, و التى من المقرر ان تخدم قطاع عريض من الصناعات فى مصر و ذلك للحد من انبعثات ثانى اكسيد الكربون.

والجدير بالذكر ان منظمة التعاون الإسلامى والتى كانت تعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامى هى منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعى للعالم الإسلامي" وأنها تهدف ل "حماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة. وللمنظمة عضوية دائمة فى الأمم المتحدة، الدول السبع و الخمسون هى دول ذات غالبية مسلمة من الوطن العربى و افريقيا و أسيا الوسطى و جنوب شرق أسيا وشبه القارة الهندية والبلقان والبوسنه وألبانيا.


مدينة زويل

علماء مدينة زويل

جوائز علمية

منظمة التعاون الاسلامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية..تخصيص 3.9 مليار لـ "6" برامج خلال العام المالى الجديد..إنشاء جامعات حكومية بـ"العلمين" و"المنصورة الجديدة" وانتهاء المرحلة الثانية لمدينة زويل

الأحد، 19 مايو 2019 12:34 م

بتخصيص 50 مليون جنيه.. الانتهاء من المرحلة الثانية لمدينة زويل خلال 2019/2020

السبت، 18 مايو 2019 02:00 م

باحثة بمدينة زويل تفوز بجائزة لوريال - يونسكو من أجل المرأة لعام 2019

الأحد، 17 مارس 2019 05:39 م

طلاب جامعة العلوم بمدينة زويل يشاركون فى مسابقة دولية بكاليفورنيا

الإثنين، 11 مارس 2019 01:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة