سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن قلقه بشأن ارتفاع معدلات البطالة

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:42 ص
رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن قلقه بشأن ارتفاع معدلات البطالة سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا
كيب تاون (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا عن بالغ قلقه إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة فى بلاده.

وذكرت صحيفة "كيب بيزنس نيوز" الجنوب إفريقية المتخصصة فى الشئون الإقتصادية أنه ما لبث حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم أن يفوز فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 8 مايو الحالى حتى بدأ الرئيس رامافوزا يدرك حجم التحديات التى ستواجهه خلال فترة رئاسته حيث بثت الوكالة الوطنية للإحصاء تقريرا جاء فيه أن معدل البطالة فى جنوب إفريقيا بلغت نسبته 27,6 % فى نهاية الثلث الأول من العام الحالى 2019 لتصل بذلك إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2017 .

وأفاد التقرير بأن عدد العاطلين فى جنوب إفريقيا بلغ 6,2 مليون شخص ممن ينتمون إلى شريحة الأشخاص القادرين على العمل فى مارس الماضى فى مقابل 6,1 مليون نهاية ديسمبر الماضى الأمر الذى من شأنه أن يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بهذه المسألة فى البلاد.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس رامافوزا قلق بشأن زيادة معدلات البطالة فى بلاده..مشيرة إلى أنه شدد على أن الدولة فى طريقها لاتخاذ إجراءات خاصة ترمى إلى تحفيز النمو الاقتصادى ومن ثم التمكن من خلق فرص عمل جديدة، وعقب فوز حزبه الساحق فى الإنتخابات التشريعية تعهد رجل الأعمال السابق رامافوزا بخلق فرص عمل جديدة وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع العام للدولة وتقليص حجم الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد المستشرى بشدة بين قطاعاتها المختلفة.

ويعلم الرئيس سيريل رامافوزا جيدا أن استمرار حزبه من عدمه يعتمد بشكل خاص على نجاح مدته الرئاسية والتى يعتبرها كثيرون الفرصة الأخيرة للحزب (أسسه نيلسون مانديلا) الذى لطخت سمعته فضائح الفساد مما قلل من هيبته تدريجيا فى دولة تسعى دوما إلى الاستفادة من الآثار الاقتصادية الإيجابية التى تمخضت عن الفصل العنصرى.

 


جنوب افريقيا

رئيس جنوب افريقيا

البطاله

معدلات البطاله فى جنوب افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة