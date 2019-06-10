حبس محاسب أصاب زوجته بسلاح ناري فى "مكان حساس" بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أصاب زوجته بطلق من سلاح نارى بدون ترخيص، أثناء العبث به، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تم التحفظ على السلاح النارى وسؤال الزوجة المصابة عن الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة أن السلاح النارى المستخدم بالواقعة بدون ترخيص، وأنه كان يستخدمه فى المشاجرة والدفاع عن النفس.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المركز الطبى بسموحة، وصول ف.إ.أ.ع، 29 سنة، ربة منزل، مصابة بطلق نارى بمنطقة "الإلية اليمنى".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى المشار إليها، وبسؤال المصابة، اتهمت زوجها بإحداث إصابتها أثناء عبثه بسلاح نارى "فرد خرطوش" أثناء تواجده بمسكن والده بمنطقة الرابعة الناصري.

وبمواجهة الزوج م.أ.م.أ، 32 سنة، محاسب، قرر بصحة الواقعة، وإحداث إصابة زوجته دون قصد خلال ممازحتها والعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بشقيقه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.