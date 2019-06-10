بولسونارو يهدد بتعليق البرامج الاجتماعية فى البرازيل

هدد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو بتعليق البرامج الإجتماعية إذا رفض الكونجرس الموافقة على قرض إضافى بقيمة 63.5 مليار دولار لدفع المعاشات والمنح والإعانات للأسر الفقيرة.

ووفقا لصحيفة "اولتيماس نوتيساس" الفنزويلية قال بولسونارو "بدون الموافقة على PLN 4 (مشروع قانون بشأن قضايا الميزانية) من قبل الكونجرس ، سيتعين علينا تعليق دفع الفوائد إلى المسنين والمنح والإعانات للأسر الفقيرة، وفى الأشهر القادمة لن تكون هناك موارد للتقاعد.

ونشر بولسونارو خطته وتهديداته على شبكة التواصل الاجتماعى تويتر ، قائلا إن "خطة صفارا ، الخاصة بالمساعدة الاجتماعية الرئيسى للفقراء، توفر الإعانات والائتمان لصغار المزارعين من الأسر، وإذا لم يتم موافقة الكونجرس على قرض إضافى سيتم إلغاءها".

وحذر من أن المشروع ، الذى يطلب هذا المبلغ ، قد تم إرساله إلى الكونجرس من قبل وزير الاقتصاد باولو جيديس ، منذ أكثر من شهر كوسيلة لاحترام ما يسمى بالقاعدة الذهبية التى تجعل من المستحيل إصدار الديون لدفع النفقات الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب يمتنع عن الموافقة حتى الآن،على الاعتماد المالى لأنهم لا يثقون فى فريق بولسونارو.