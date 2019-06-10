افتتاح أعمال المؤتمر السنوى الثالث لوحدة النيوروسيكولوجى بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكدت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن كلية الطب البشرى كَانَتْ وَمَا تَزَالُ بأقسامها المختلفة نموذجا مميزا فى تقديم منظومة الخدمات والرعاية الصحية لخدمة مواطنى محافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة، وكذلك منظومة البحث العلمى من خلال الأنشطة العلمية المتعددة وعقد المؤتمرات العلمية واللقاءات العلمية التى تعد بمثابة المدخل الطبيعى للتواصل مع آخر المستجدات العلمية وتبادل الخبرات ونقلها لشباب الأطباء للإطلاع على كل جديد فى مختلف التخصصات وإثراء الحركة العلمية والبحثية .

وأضافت عسكر قائلة "أثمن كل الجهود المخلصة من القائمين على المؤتمر وضيف المؤتمر البروفيسور أما باثى ثيروجنانام (Prof.Umapathi Thirugnanmam ) بالمعهد الوطنى لعلوم الأعصاب بسنغافورة والمشاركين من الجامعات المصرية لمواكبة كافة التطورات فى هذا المجال المهم، وآمل أن يكون هذا المؤتمر بداية واعدة لتحقيق أهدافه الطموحة نحو الإستمرار والتواصل وتقديم الجديد .

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال المؤتمر السنوى الثالث لوحدة النيوروسيكولوجى بقسم أمراض المخ والأعصاب بطب الزقازيق اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 الذى يعقد بالتعاون مع وحدة النيوروسيكولوجى بالقصر العينى تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب والدكتور على سليمان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والدكتورة سوسن عبد العزيز رئيس وحدة النيوروسيكولوجى ورئيس المؤتمر ، وعدد كبير من أساتذة المخ والأعصاب بالجامعات المصرية .

ومن جانبه ، أعرب الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عن سعادته لمشاركته فى هذا المؤتمر الذى يعد أول لقاء علمى يشارك فيه بعد توليه مسئولية عمادة الكلية ومطالبا الجميع بمزيد من العمل كمنظومة متكاملة كل فى موقعه للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالكلية وذلك الارتقاء بالمنظومة الصحية فى محافظة الشرقية وما حولها من محافظات وهو ما تميزت به الكلية بين مثيلاتها على مستوى الجمهورية .