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نقيب البيطريين يطالب بإعادة تفعيل الإشراف البيطرى على المزارع للحد من الأمراض

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص
نقيب البيطريين يطالب بإعادة تفعيل الإشراف البيطرى على المزارع للحد من الأمراض الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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طالب الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بتفعيل القرار رقم 1373 لسنة 2014، والخاص بضرورة الإشراف البيطرى على المزارع، للحد من انتشار الأمراض بين المزارع، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا شديدًا فى أعداد الأطباء البيطريين فى كافة القطاعات التى يعملون بها، من مديريات ووحدات.
 
وأوضح نقيب البيطريين، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 50 ألف مزرعة عشوائية جرى منحها رخصة تشغيل مؤقت، واستثناء شرط وجود أطباء بيطريين، لافتًا إلى افتقاد المزارع إلى الأمان الحيوى، مطالبًا الجهات المعنية، بالاهتمام بملف تعيين أطباء بيطريين، والذى توقف منذ صدور أخر قرار لوزير الزراعة فى عام 1995.
 
وحذر العامرى، من انهيار منظومة الطب البيطرى فى مصر خلال 5 سنوات، بعد بلوغ المُعينين السن القانونى، دون وجود بديل لهم، مؤكدا أن هذا يؤثر بشكل مُباشر على صحة الإنسان، حيث يوجد أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان.

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