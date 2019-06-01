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فلسطين: قرارات القمتين العربية والإسلامية بمكة تعد انتصارا للموقف الفلسطينى

السبت، 01 يونيو 2019 02:00 م
فلسطين: قرارات القمتين العربية والإسلامية بمكة تعد انتصارا للموقف الفلسطينى قمة مكة المكرمة
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة، شكلتا انتصارا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.

 

وأضاف أبو ردينة - في تصريح صحفي، اليوم السبت - أن تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأمريكية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أية صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

 

وتابع أنه يجب أن يفهم الجميع بأن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وليس عبر صفقات وهمية أو مشروعات اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه.

 

وأكد أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتكلم نيابة عنها، أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق الشعب، وأن حقوقه وثوابته وفي مقدمتها القدس بمقدساتها ليست للبيع أو المساومة، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها.

 

وختم أبو ردينو تصريحه بالقول"إن الموقف الفلسطيني الشجاع الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بإننا لن نقبل ببيع القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية ولن نركع إلا لله وحده، هو موقف الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز وتدمير الشرعية الدولية الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية ومن وراءها الاحتلال الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم آجلا".

 


فلسطين

مكة

السعودية

قمة مكة

اسرائيل

احتلال

القدس

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