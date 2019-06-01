السيسى وسلمان يتفقان على تعزيز الجهود لمواجهة تحديات الأمن الإقليمى

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامى بمكة المكرمة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن العاهل السعودى رحب بالرئيس فى بلده الثاني، منوهاً للتقدير والمودة التى تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعباً فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء أن زيارته الحالية للسعودية تأتى اتساقا مع مسيرة العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيراً إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التى تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التى تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث إن التعاون والتنسيق المصرى السعودى يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما هنأ الرئيس العاهل السعودى على نجاح قمة منظمة التعاون الإسلامى بمكة المكرمة فى تعزيز التعاون البناء لما فيه صالح وخير شعوب الأمة الإسلامية، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لمنظمة التعاون الإسلامى باعتبارها المنبر الأساسى للعمل الإسلامى المشترك.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ تناولت المباحثات تبادل وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى العربى، ويرتبط بالأمن القومى المصرى.