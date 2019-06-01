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السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور

السبت، 01 يونيو 2019 12:46 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور سرقه بالإكراه - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم عبده ومحمد أبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد على سنوسى.

 

وأسندت النيابة للمتهم "م.م"، عاطل، وأخرين تهمة سرقة المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "ع.ع" بالإكراه بالطريق العام، بأن أشهرا فى وجهه الأسلحة النارية حوزتهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

 

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح وذخائر نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


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