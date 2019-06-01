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الأبنية التعليمية بالوادى الجديد تتسلم 10مدارس بتكلفة 70 مليون جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 09:45 ص
الأبنية التعليمية بالوادى الجديد تتسلم 10مدارس بتكلفة 70 مليون جنيه هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن سامى حنا مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، أنه تم استلام عدد من المدارس والأجنحة التعليمية، ضمن خطة الإنشاء والتجديد، والتى ستدخل الخدمة فى العام الدراسى المقبل، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 70 مليون جنيه، وهى تعلية مدرسة البئر الوسطانى بقرية غرب الموهوب، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه والمنيرة بالخارجة بتكلفة 4.5 مليون جنيه ومدرسة قسطل والعوينة .

أكد حنا أنه سيتم خلال الشهرين القادمين استلام مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بتكلفة تصل إلى حوالى 43 مليون جنيه ومدرسة الشهيد مصطفى السعيد، بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب المشتركة بقرية القصر بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه والغرغور ومدرسة الجديدة الابتدائية، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، ومدرسة القلمون الثانوية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وجناح مدرسة خالد بن الوليد بالقصر، بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

أوضح حنا أنه بالنسبة لمدرستى افطيمة والراشدة بمركز الداخلة سوف تدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى المقبل .

 

 


الوادى الجديد

الابنية التعليميه بالوادى الجديد

مدارس الوادى الجديد

التربيه والتعليم بالوادى الجديد

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