الأبنية التعليمية بالوادى الجديد تتسلم 10مدارس بتكلفة 70 مليون جنيه

أكد حنا أنه سيتم خلال الشهرين القادمين استلام مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بتكلفة تصل إلى حوالى 43 مليون جنيه ومدرسة الشهيد مصطفى السعيد، بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب المشتركة بقرية القصر بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه والغرغور ومدرسة الجديدة الابتدائية، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، ومدرسة القلمون الثانوية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وجناح مدرسة خالد بن الوليد بالقصر، بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

أوضح حنا أنه بالنسبة لمدرستى افطيمة والراشدة بمركز الداخلة سوف تدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى المقبل .