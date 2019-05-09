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صور.. بوتين يحمل صورة أبيه متصدرا مسيرة "الفوج الخالد" خلال احتفالات عيد النصر

الخميس، 09 مايو 2019 03:41 م
صور.. بوتين يحمل صورة أبيه متصدرا مسيرة "الفوج الخالد" خلال احتفالات عيد النصر بوتين يحمل صورة أبيه
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بدأ تجمع المشاركين فى مسيرة "الفوج الخالد" بموسكو، فى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، قرب محطة "دينامو" ـوفى تمام الثالثة بعد الظهر، تحركت المسيرة نحو الساحة الحمراء.

والفوج الخالد، هو اسم مسيرة تقام سنويا فى عيد النصر على النازية فى مختلف مدن روسيا وبعض من البلدان الأخرى.

ويتجمع المشاركون فى المسيرة، وهم يحملون صور أقارب لهم شاركوا فى الحرب الوطنية العظمى.

ويشارك الرئيس فلاديمير بوتين، فى هذه المسيرة وهو يحمل صورة والده الذى شارك فى الحرب ضد النازيين التى انتهت بانتصار الجيش السوفيتى على ألمانيا النازية.

ويحمل الحدث اسم "الفوج الخالد" منذ 2012 حيث أقيمت المسيرة فى مدينة تومسك، وفى 2013، أقيمت المسيرة فى 30 مدينة روسية.

 

بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (1)
بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (1)

 

بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (3)
بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (3)

 

بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (4)
بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (4)

 

بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (5)
بوتين يحمل صورة أبيه خلال احتفالات عيد النصر (5)

 


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