بريطانيا تعرب عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص

أ ش أ

أعربت بريطانيا ،اليوم الخميس، عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.

وقال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت إن بلاده تشعر بالقلق من اعتزام تركيا بدء أعمال تنقيب بحرى فى منطقة اقتصادية تخص جزيرة قبرص التى تحتل تركيا شطرها الشمالي.



وتابع هنت حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية قائلا: "قلقون من إعلان تركيا بدء التنقيب فى المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة".



وأضاف "لا بد من عدم تصعيد هذا الوضع وأن تتحلى كل الأطراف بضبط النفس... أعمال التطوير فى قطاع النفط والغاز يجب أن تفيد كل القبارصة وتدعم الوصول لتسوية".