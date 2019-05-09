video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تعرب عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص

الخميس، 09 مايو 2019 05:16 م
بريطانيا تعرب عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت بريطانيا ،اليوم الخميس، عن قلقها من قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.

 

وقال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت إن بلاده تشعر بالقلق من اعتزام تركيا بدء أعمال تنقيب بحرى فى منطقة اقتصادية تخص جزيرة قبرص التى تحتل تركيا شطرها الشمالي.


وتابع هنت حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية قائلا: "قلقون من إعلان تركيا بدء التنقيب فى المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة".


وأضاف "لا بد من عدم تصعيد هذا الوضع وأن تتحلى كل الأطراف بضبط النفس... أعمال التطوير فى قطاع النفط والغاز يجب أن تفيد كل القبارصة وتدعم الوصول لتسوية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير دفاع قبرص تعليقا على تصرفات تركيا: لن ننجر واليونان وراء إثارة التوتر

اليونان وقبرص تشكوان تركيا لمجلس الاتحاد الأوروبى بشأن الحفر غير القانونى

أردوغان المغرور يهدد السلام العالمى.. صحيفة يونانية: رئيس تركيا يثير توترات فى المنطقة ويعادى مصر وأوروبا وأمريكا.. يزيد تفاقم عزلته بتجاوزات لا تنتهى.. والموقف الأمريكى يؤثر على التطورات خلال الأسابيع المقبلة

اليونان تدعو تركيا لوقف انتهاك الحقوق السيادية لقبرص

أزمة اقتصادية طاحنة تضرب تركيا والعملة تفقد ثلث القيمة.. الهروب الكبير لرجال الأعمال والمستثمرين يجعل اقتصاد أنقرة على وشك الانهيار.. ووكالة فيتش: الاقتصاد التركى ينكمش

البرلمان الأوروبى يحذر تركيا من عمليات الحفر فى منطقة اقتصادية خاصة بقبرص

مسئول أممى: جوتيريش يراقب التطورات فى قبرص بقلق بعد تحركات تركيا الأخيرة

تركيا تواجه عاصفة جديدة بعد خطواتها الاستفزازية..الولايات المتحدة تحذر أردوغان من تزايد حدة توتر العلاقات الثنائية..والحكومة القبرصية تلوح بعدم استئناف المفاوضات مؤكدة: السفن التركية تنتهك حقوقنا السيادية

المملكة المتحدة

بريطانيا

تركيا

قبرص

البحر المتوسط

أخبار تركيا

جيريمى هنت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة