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العثور على أكثر من 1000 قطعة سلاح فى منزل بحى راقى بلوس أنجلوس

الخميس، 09 مايو 2019 10:33 ص
العثور على أكثر من 1000 قطعة سلاح فى منزل بحى راقى بلوس أنجلوس الذخيرة والأسلحة
كتبت إنجى مجدى
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ذكرت محطة سى.إن.إن، الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية عثرت على أكثر من 1000 قطعة سلاح فى منزل فى حى هولمبى هيلز الراقى فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

وبحسب الموقع الإلكترونى للمحطة، اليوم الخميس، قال جيف لى، مسئول شرطة لوس أنجلوس، إن الوكلاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس قدموا مذكرة تفتيش ضمن التحقيق مع شخص يشتبه فى قيامه بتصنيع وبيع أسلحة نارية بشكل غير قانونى.

 

تم وضع صاحب المنزل قيد الاعتقال لانتهاكه القانون الجنائى 30600، وقانون كاليفورنيا فيما يتعلق بالأسلحة الهجومية وبنادق BMG (بندقية براوننج الآلية). ويحظر تصنيع وتوزيع ونقل واستيراد وبيع أة بندقية هجومية أو بنادق BMG .50، إلا فى ظروف محددة، وفقا للهيئة التشريعية فى كاليفورنيا.


 

وفى لقطات جوية من مكان الحادث، شوهدت مئات البنادق مبعثرة على بطانيات فى الممر بجانب المنزل بعد أن أخرجتها الشرطة. وتتراوح الأسلحة من المسدسات إلى البنادق.

 

وقالت مسئولة شرطة، إن السلطات تلقت بلاغ من مجهول بأن شخصا ما "يجرى عملية غير مشروعة للأسلحة النارية خارج نطاق ترخيص الأسلحة النارية الفيدرالى الذى يمتلكه الفرد". وإلى جانب الأسلحة، تم العثور على معدات وأدوات تصنيع الأسلحة النارية داخبل المنزل.


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سى ان ان

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