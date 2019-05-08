نائب محافظ القاهرة: تطوير نافورة المدخل البحرى لاستاد القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى صيانة وتطوير نافورة مدخل الإستاد البحرى ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بإستاد القاهرة.

وأضاف نائب محافظ محافظ القاهرة، أن ذلك يأتي فى إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية وإظهار القاهرة بالمظهر المناسب الذى يليق بها كعاصمة للبلاد وأهم وأكبر مدينة أفريقية.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إنشاء جداريات رياضية على سور استاد القاهرة بعد تطويرة تضئ ليلا لتظهر السور بشكل حضارى.



