video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أريد حلا.. مهندس يشكو تهشيم رأسه على يد زوجته لرفضه العيش بمنزل والدتها

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:34 م
أريد حلا.. مهندس يشكو تهشيم رأسه على يد زوجته لرفضه العيش بمنزل والدتها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

وقف الزوج داخل مجمع محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يشكو من جبروت زوجته، مطالبا بتمكينه من رعاية طفلته بعد حرمانه من رؤيتها طوال عام ونصف، بسبب الخلافات الزوجية التى دفعت زوجته لتطليقه خلعا وسلب ممتلكاته .

وقال الزوج محمد.أ.ع البالغ 35 عام : "عشت 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية، داومت فيهم زوجتى على افتعال الخلافات، لتفاجنئ بإقامة دعوى خلع وتتدعى خشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب رفضى الانتقال للعيش بمنزل أهلها، لأدفع الثمن بالحرمان من طفلتى بعد أن منعتنى بعد الطلاق طوال عام ونصف من رؤيتها.

ويضيف الزوج: "حتى زيارة والدتى بالمنزل كانت تسبب لها حساسية وترفضها وتعتبرها جريمة لتصارحنى بكراهيتها لأهلى وتطالبنى بقطع علاقتى بهم، وعندما رفضت مدت يديها لضربى وهشمت رأسى ولاحقتنى بإقامة 12 دعوى قضائية، ما بين الحبس والتبديد ونفقات بأنواعها وعدة بلاغات عقابا لى على اعتراضى على تصرفاتها.

ويتابع: "استولت على أموالى وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى، ورغم أننى أصبحت مفلس تطالبنى بنفقة 7 ألاف جنيه شهريا ".

وأشار الزوج فى دعوى الرؤية التى أقامها أمام محكمة الأسرة: "بعد سرقه ممتلكاتى أصبحت ميسورة الحال وتبدد أموالى وتركتنى غارق فى الديون وتستعد للزواج من آخر فى المسكن الذى مكثت سنوات لأدفع ثمنه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاق فيسبوك يكون مقتصر على قسم الزوج.. تعرف على طرق إثباته أمام المحكمة

"هيام" تقيم دعوى طلاق للضرر: حماتى كسرت ذراعى وهشمت رأسى

طرق تجنب الخلافات فى رمضان.. مختص: الإهمال فى النظافة يؤدى إلى كثرة الخلافات

محكمه الاسره

اخبار الحوادث

خلافات زوجيه

دعوى رويه

دعاوي حبس الازواج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة