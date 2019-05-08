أريد حلا.. مهندس يشكو تهشيم رأسه على يد زوجته لرفضه العيش بمنزل والدتها

كتبت أسماء شلبى

وقف الزوج داخل مجمع محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يشكو من جبروت زوجته، مطالبا بتمكينه من رعاية طفلته بعد حرمانه من رؤيتها طوال عام ونصف، بسبب الخلافات الزوجية التى دفعت زوجته لتطليقه خلعا وسلب ممتلكاته .

وقال الزوج محمد.أ.ع البالغ 35 عام : "عشت 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية، داومت فيهم زوجتى على افتعال الخلافات، لتفاجنئ بإقامة دعوى خلع وتتدعى خشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب رفضى الانتقال للعيش بمنزل أهلها، لأدفع الثمن بالحرمان من طفلتى بعد أن منعتنى بعد الطلاق طوال عام ونصف من رؤيتها.

ويضيف الزوج: "حتى زيارة والدتى بالمنزل كانت تسبب لها حساسية وترفضها وتعتبرها جريمة لتصارحنى بكراهيتها لأهلى وتطالبنى بقطع علاقتى بهم، وعندما رفضت مدت يديها لضربى وهشمت رأسى ولاحقتنى بإقامة 12 دعوى قضائية، ما بين الحبس والتبديد ونفقات بأنواعها وعدة بلاغات عقابا لى على اعتراضى على تصرفاتها.

ويتابع: "استولت على أموالى وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى، ورغم أننى أصبحت مفلس تطالبنى بنفقة 7 ألاف جنيه شهريا ".

وأشار الزوج فى دعوى الرؤية التى أقامها أمام محكمة الأسرة: "بعد سرقه ممتلكاتى أصبحت ميسورة الحال وتبدد أموالى وتركتنى غارق فى الديون وتستعد للزواج من آخر فى المسكن الذى مكثت سنوات لأدفع ثمنه".