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قيادى فى المعارضة التركية مهاجما أردوغان: "الحقوق تٌقتل فى بلادنا"

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:15 م
قيادى فى المعارضة التركية مهاجما أردوغان: "الحقوق تٌقتل فى بلادنا" أردوغان وانتخابات البلدية
كتب أحمد عرفة
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أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلغاء انتخابات البلديات فى إسطنبول، يؤكد على أن الديمقراطية فى تركيا تعرضت لانقلاب من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نواب حزب الشعب الجمهورى فى البرلمان سيكون لهم ردا حاسما على ما يفعله أردوغان من انقلاب على الديمقراطية فى تركيا، موضحا أن الحقوق تقتل فى بلاده بسبب أردوغان.

 

وكانت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الإثنين قالت إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.


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