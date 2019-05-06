نقيب البيطريين يطالب بتسهيل استخراج تراخيص العيادات

طالب الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، بتسهيل اجراءات استخراج تراخيص فتح العيادات البيطرية، للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنهم يواجهون عند فتح عيادات بيطرية تعنتا شديدا.

وقال العامرى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إن هناك ما يقرب من 5 آلاف عيادة مسجلة ومرخصة فقط، لأن الحصول على الترخيص يشترط أن تكون العيادة فى الدور الأرضى، ولها مدخل خاص، وهو أمر من الصعب توفيره، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تنظم تواجد العيادات البيطرية بالمناطق العمرانية الجديدة، حيث أنها تخصص الدور الأول تجارى وليس إدارى، مما يفقد الطبيب البيطرى حقه فى فتح عيادة.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن كافة المناطق التى يتم التوسع فيها من بناء فيلات وكمبوندات، وتحتوي على أعداد كبيرة تحتوى على حيوانات وطيور تتطلب وجود طبيب وعيادات بيطرية قريبة منها، إلا أن جميع تلك المناطق لا يوجد بها عيادات مرخصة أو مسجلة، لأن إجراءات التراخيص لا تتماشى مع الأمر على أرض الواقع.