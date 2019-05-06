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حبس طالب قتل صديقه بسبب المزاح فى المنوفية

الإثنين، 06 مايو 2019 10:30 ص
حبس طالب قتل صديقه بسبب المزاح فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية – فريق المحافظات
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قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة  رئيس النيابة الكلية، حبس طالب قتل صديقه فى مشاجرة بمدينة أشمون بسبب المزاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى مركز شرطة أشمون، بوصول "فتحي .ر.ش" 18 عاما طالب إلى مستشفى أشمون العام مصابًا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر وأعلى البطن وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص اتهم جد المجنى عليه "محمد.م" 18 عاما طالب، بالتعدى على حفيده بالضرب، وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستخدما قطعة من الزجاج، إثر مشادة كلامية مع المتوفى بسبب المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 18558 جنح أشمون لسنة 2019، والعرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


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