"توتال " توقع عقد شراء أصول المجمع النفطى الأمريكى فى الجزائر ودول أخرى

الجزائر - أ ش أ

أعلنت شركة "توتال " الفرنسية، عن توقيع اتفاق ملزم مع شركة "أوكسيدانتال" الأمريكية من أجل اقتناء أصول المجمع النفطى الأمريكى "أناداركو " بالجزائر وغينيا وموزمبيق وجنوب افريقيا.

وأفاد بيان لشركة "توتال" نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، بأن الاتفاق المحتمل إبرامه فى حالة قبول العرض القائم لشركة "أوكسيدانتال" من أجل إعادة شراء مجمع "أناداركو " تقدر قيمته ب 8.8 مليار دولار.

وأوضح البيان ، أن هذه الصفقة مرهونة بتوقيع واستكمال عقد الشراء المرتقب لمجمع "أناداركو " من قبل شركة "أوكسيدانتال"، وموافقة السلطات المعنية، مضيفا أنه من المقرر استكمال الصفقة بين شركتى "أوكسيدانتال "و"توتال " العام القادم 2020.

يذكر مجمع "أناداركو" يساهم بنسبة تقدر ب24.5 % فى حوض بركين (حقول حاسى بركين و أورهود و المرك) حيث تملك شركة توتال 12.25 %.

وبلغ إنتاج هذه الحقول العام الماضى ، 320.000 برميل معادل نفط فى اليوم .