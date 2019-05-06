video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"توتال " توقع عقد شراء أصول المجمع النفطى الأمريكى فى الجزائر ودول أخرى

الإثنين، 06 مايو 2019 09:47 م
"توتال " توقع عقد شراء أصول المجمع النفطى الأمريكى فى الجزائر ودول أخرى توتال الفرنسية
الجزائر - أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت شركة "توتال " الفرنسية، عن توقيع اتفاق ملزم مع شركة "أوكسيدانتال" الأمريكية من أجل اقتناء أصول المجمع النفطى الأمريكى "أناداركو " بالجزائر وغينيا وموزمبيق وجنوب افريقيا.
 
وأفاد بيان لشركة "توتال" نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، بأن الاتفاق المحتمل إبرامه فى حالة قبول العرض القائم لشركة "أوكسيدانتال" من أجل إعادة شراء مجمع "أناداركو " تقدر قيمته ب 8.8 مليار دولار.
 
وأوضح البيان  ، أن هذه الصفقة مرهونة بتوقيع واستكمال عقد الشراء المرتقب لمجمع "أناداركو " من قبل شركة "أوكسيدانتال"، وموافقة السلطات المعنية، مضيفا أنه من المقرر استكمال الصفقة بين شركتى "أوكسيدانتال "و"توتال " العام القادم 2020.
 
يذكر مجمع "أناداركو" يساهم بنسبة تقدر ب24.5 % فى حوض بركين (حقول حاسى بركين و أورهود و المرك) حيث تملك شركة توتال 12.25 %.
وبلغ إنتاج هذه الحقول العام الماضى ، 320.000 برميل معادل نفط فى اليوم .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توتال الفرنسية تعتزم الاستثمار فى 10 % من مركزين لشحن الغاز بروسيا

رئيس "توتال" الفرنسية: فرص الاستثمار فى الغاز الطبيعى بمصر من الأفضل عالميا

توتال

نفط

مجمع نفط

الجزائر

جنوب افريقيا




لا تفوتك
أحكام للتاريخ الحلقة الأولى.. أحداث الاتحادية أول حكم بالسجن المشدد 20 سنة ضد "مرسى".. براءة المتهمين من جريمة القتل جنبهم حبل الإعدام.. وخلال جلساته ظهر رئيس الجماعة لأول مرة بعد عزله بقفص الاتهام

أحكام للتاريخ الحلقة الأولى.. أحداث الاتحادية أول حكم بالسجن المشدد 20 سنة ضد "مرسى".. براءة المتهمين من جريمة القتل جنبهم حبل الإعدام.. وخلال جلساته ظهر رئيس الجماعة لأول مرة بعد عزله بقفص الاتهام

تعرف على فرص مانشستر سيتي وليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى

تعرف على فرص مانشستر سيتي وليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى

المرور: استخراج الشهادات الصحية داخل الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المرور: استخراج الشهادات الصحية داخل الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

لاعب ميلان يرفض أوامر جاتوزو ويسّبه خلال مباراة بولونيا.. فيديو

لاعب ميلان يرفض أوامر جاتوزو ويسّبه خلال مباراة بولونيا.. فيديو

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة