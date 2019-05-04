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تنديد أوروبى بالعقوبات الأمريكية على إيران بشأن النفط والطاقة النووية

السبت، 04 مايو 2019 06:46 م
تنديد أوروبى بالعقوبات الأمريكية على إيران بشأن النفط والطاقة النووية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانى
لندن (رويترز)
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انتقد حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا، قرارات واشنطن الأخيرة بتقييد تجارة النفط مع إيران، وحصر تمديد الإعفاءات على المشروعات المتصلة بمنع الانتشار النووى.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان مشترك مع وزارتى الخارجية الألمانية والفرنسية والاتحاد الأوروبى "نتابع بأسف وقلق قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات المرتبطة بالتجارة فى النفط مع إيران".

وقال البيان "ونتابع بقلق أيضا قرار الولايات المتحدة عدم التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة بمنع الانتشار النووى، وسعت واشنطن يوم الجمعة لإجبار إيران على وقف إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها النووية الوحيدة لتشدد حملة تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية وكبح نفوذها الإقليمى.

وكانت واشنطن قالت فى الأسبوع الماضى إنها ستوقف الاعفاءات الممنوحة للدول التى تشترى النفط الإيرانى وذلك فى محاولة لتقليص صادرات الخام الإيرانى إلى الصفر.

 

 


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