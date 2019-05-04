المؤبد لسائق سورى جلب 3265 طربة حشيش داخل شاحنة تفاح عبر ميناء نويبع

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وبحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبد الرحمن عبد العزيز سكرتير النيابة بالحبس المؤبد لسائق سورى وتغريمة 500 ألف جنية ومصادرة الشاحنة المضبوطة وبراءة خفير الشاحنة لقيام الأول بجلب 3265 طربة حشيش من ميناء الأردن إلى ميناء نويبع.

تعود أحداث الواقعة الى يوم 15يناير 2015عندما وردت معلومات الى الرائد إسلام حافظ ظابط جمرك نويبع تفيد ورود كميات من المخدرات داخل الشاحنة رقم 141535سوريا وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق بحث ضم مدير الشئون القانونية بميناء نويبع وعدد من رجال الضبطية القضائية بالمستخلصات الجمركية لفحص الشاحنة حال وصولها إلى ميناء نويبع.

و يقوم المتهم بجلب مخدر الحشيش الى مصر وعند وصول الشاحنة الى ميناء نويبع بقيادة السائق إياد نواف مطاوع، 30 سنة سائق ومقيم ببلدة الحارة حى القبلى مدينة درعا بسوريا ويحمل جواز سفر 009407451Nسوريا وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على 357 ظرف ورقى داخل كل مظروف عدد من طرب الحشيش وبلغ إجمالى الطرب المضبوطة 3265طربة حشيش وزنت كل طربة 250جرام وتم ضبط محيسن إبراهيم عودة مسلم 43 سنة، ويعمل خفيرا، ومقيم النواجعة الدراويش القصاصين الإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم الأول انكر معرفتة بالمخدرات وأنه استلك الشاحنة مغلقة ومشمعة على حدود الأردن من "عمه" من أجل توصيلها الى أحد المواطنين بالمنوفية ، وبمواجهة الثانى اعترف أنه خفير على الشاحنة ولايعلم ما بداخلها وأن عمله يتلخص فى تنظيف وحماية السيارة اثناء غياب السائق، وبلغ إجمالى ثمن المخدرات 130مليون و600 ألف جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 55لسنة 2015 ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الاول 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الثانى على ذمة القضية.

وتداولت القضية فى ساحة محكمة الجنايات بطور سيناء والتى قضت من قبل بالحبس المؤبد للسائق وتغريمة 500 ألف جنية ومصادرة المضبوطات والسيارة المضبوطة

وتم عمل نقض فى الحكم واعادة محكمة النقض القضية من جديد وتم تحديد جلسة اليوم السبت 4 مايو وبجلسة اليوم صدقت محكمة جنايات جنوب سيناء على الحكم ليسدل الستار على هذه القضية بالمؤبد للسائق إياد نواف مطاوع وتغريمة 500 ألف جنية ومصادرة السيارة المضبوطة وبراءة المتهم الثانى محيسن إبراهيم عودة مسلم.