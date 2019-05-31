قطاع النفط اليابانى يتأهب لتكاليف شحن أعلى بالشرق الأوسط

طوكيو – رويترز

قال رئيس اتحاد صناعة البترول اليابانى، اليوم الجمعة، إن تكاليف شراء النفط الخام من الشرق الأوسط قد تزيد مع اتساع نطاق التأمين من مخاطر الحرب على السفن المبحرة بالمنطقة ليشمل تلك العاملة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

اليابان رابع أكبر مستورد للنفط فى العالم وتشترى 90 % من خامها من الشرق الأوسط، حسبما تظهره البيانات الحكومية.

وضع وكلاء الشحن الآسيويون وشركات التكرير السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط فى حالة تأهب ويتوقعون زيادة محتملة فى أقساط التأمين البحرى إثر الهجمات التى استهدفت ناقلات نفط ومنشآت خطوط أنابيب سعودية فى وقت سابق من مايو.

وقال تاكاشى تسوكيوكا رئيس اتحاد البترول اليابانى للصحفيين خلال إيجاز إن لويدز البريطانية أخبرتهم أن نطاق تغطية التأمين من الحرب ستجرى توسعته ليشمل الفجيرة الإماراتية وخليج عمان بدءا من 31 مايو.

وقال إنهم سيتلقون سعر التأمين من مخاطر الحرب فى وقت لاحق، وإن التأمين على الشحنات لم يتغير.

وقال تسوكيوكا "تكلفة شراء النفط من الشرق الأوسط لم ترتفع كثيرا حتى الآن، لكن إذا وقع أى صراع، فإنه سيرفع التكلفة ويؤثر على سلامة النقل."