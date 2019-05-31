إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقي بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشزقي وتم نقل المصابين إلى مستشفي الإيمان العام.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من الخدمات الأمنية علي الطرق يفيد انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 93 علي الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الرسوم وبالإنتقال والإسعاف تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 3 أشخاص من مستقليها وتم نقل المصابين إلي مستشفى الإيمان العام ، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.