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مجلس نقابة العلميين يستدعى النقيب للتحقيق السبت المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 05:22 م
مجلس نقابة العلميين يستدعى النقيب للتحقيق السبت المقبل الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين السابق
كتبت آية دعبس
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خاطب مجلس النقابة العامة للعلميين، الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين السابق، لطلب مثوله أمام لجنة التحقيق التى تم تشكيلها، بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة بتاريخ 12 أبريل الماضى، مشيرة إلى أن جلسة التحقيق سيتم عقدها يوم السبت المقبل، الأول من يونيو 2019، بمقر النقابة العامة.
 
وأوضح مجلس النقابة، فى خطابه للنقيب السابق، أن لجنة التحقيق تم تشكيلها لتضم كلا من الدكتور عبد الحميد محمد الكباش رئيسا، الدكتور السعيد شعبان شمس الدين عضوا، ومصطفى أحمد فرغلى عضوا، مشيرا إلى أنه فى حالة التخلف عن الحضور فإنه يُعتبر ما تمن نسبه له من مخالفات ثابت فى حقه، وللمجلس الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا.
 
وكانت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة، واحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، إلغاء كافة القرارات التى صدرت عن النقيب بتاريخ 29 مارس الماضى، من خلال الجمعية العمومية التى دعا إليها بالمخالفة للقانون.
 
 
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التحقيق مع نقيب العلميين


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