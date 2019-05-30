سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 تجار عملة بلغت قيمة تعاملاتهم المالية 13 مليون جنيه و330 ألف دولار

الخميس، 30 مايو 2019 11:42 ص
ضبط 3 تجار عملة بلغت قيمة تعاملاتهم المالية 13 مليون جنيه و330 ألف دولار عملات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت أجهزة في ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصرى، 330 ألف دولار أمريكى.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً وإتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3,000,000 ) ثلاثة مليون جنيه مصرى.

كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط "صاحب مكتب للتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا ، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (700,000) سبعمائة ألف جنيه مصرى.

وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين (صاحب مركز إتصالات - مرشد سياحى، مقيمان بمحافظة الجيزة).. لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إستخدام حساباتهم البنكية فى تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبى بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات إستيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م بلغ نحو ( 330 ألف دولار أمريكى- 9 مليون جنيه مصرى ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البحر بقى لونه أحمر.. شاهد عملية ذبح الحيتان بجزيرة دنماركية.. صور

بوتين يحيل مشروع قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ الموقعة مع واشنطن للدوما

لجان تفتيش على مجازر اللحوم للتأكد من انضباط العمل استعدادا للعيد

كسلان ومش عايز تعمل حاجة.. الحل فى 6 نصائح

بوتين يقدم مشروع قانون إلى "الدوما" لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ

توقف فيس بوك عن العمل 13 ساعة مساء أمس.. والموقع يؤكد: مشكلة فنية

النقد الاجنبي

العملة

الاتجار بالعملة

تجارة العملة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة