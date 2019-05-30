ضبط 204 قضية تمونية ومصادرة 750 كيلو لحوم فاسدة خلال 48 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، من خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى الحملات الأمنية المكبرة فى ضبط،"204" قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة،أبرزها ضبط مالك محل لتجارة اللحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الهرم "محافظة الجيزة" لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها ("750" سبعمائة وخمسون كيلو جرام "لحوم بقرى")مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة ،تمهيداً لطرحها لبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة على محلات السلع الغذائية، واسفرت الحملة على ضبط مالك محل "غير مرخص"، لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها "1030" ألف وثلاثون عبوة "عصائر، مشروبات غازية، شيبسى"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها خلال شهرى يناير وفبراير عام 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط الأجهزة الأمنية مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها "747" عبوة "جبن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها خلال شهر أبريل 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.