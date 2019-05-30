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صور.. صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية

الخميس، 30 مايو 2019 11:07 ص
صور.. صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أدى المئات من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين صلاة الجنازة على اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، الذى وافته المنية أمس بعد حادث لسيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار.

وكان جثمان اللواء جمال شكر قد وصل إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنارة عليه قادما من مستشفى الشرطة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محاقظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد ومن القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة أسرة الفقيد الراحل.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد تعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، ما أدى انقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة .

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (1)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (2)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (3)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (4)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (5)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (6)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (7)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (8)
 

 

صلاة الجنازة على مدير امن اسيوط (9)
 

 


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مدير امن اسيوط

وفاة مدير امن اسيوط

حادث مدير امن اسيوط

تشييع جنازة مدير امن اسيوط


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