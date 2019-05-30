سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة عامود كهرباء بوسط الشارع بأولاد صقر بالشرقية

الخميس، 30 مايو 2019 09:00 ص
صور.. اضبط مخالفة عامود كهرباء بوسط الشارع بأولاد صقر بالشرقية عامود كهرباء بوسط الشارع
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

أعرب عدد من أبناء مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، المقيمين بحى الفقهاء، عن تضررهم من وجود عامود كهرباء بوسط الشارع فضلا عن كونه متهالك ويهدد حياة المارة.

 

ويقول "علي الوزير" أخصائي إعلام وصحافة بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء أولاد صقر، يوجد عامود كهرباء متهالك وبوسط الشارع بحى أبو عامر بالفقهاء، ويتسبب فى حوادث لتصادم السيارات به، وخاصة أن أسلاك الكهرباء المحملة عليه ملتصقة بحائط منزل، كما أنه يشكل خطورة على حياة الأطفال وخاصة فى فصل الشتاء، وتسبب فى إصابة بعض الأطفال بصعق كهربائى عند ملامسته أثناء سقوط الأمطار أثناء لهوهم.

 

وناشد القائمين على قطاع الكهرباء بإدارة أولاد صقر، بالعمل على نقل العامود حفاظا على حياة المارة.

61305888_2263282690598642_4036890476484231168_n
 

 

61430599_2263282590598652_2717490537631318016_n
 

 

61454872_2263282790598632_4039000357693554688_n

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اضبط مخالفة.. أهالى مركز الزقازيق يشكون انتشار القمامة بشارع فاروق

اضبط مخالفة.. أهالى باسوس بالقناطر الخيرية يشكون سوء وتعكر مياه الشرب

صور .. إزالة تعديات وضبط مخالفات ببحيرة البرلس خلال حملة أمنية

اضبط مخالفة.. أهالى حى مبارك بالزقازيق يطالبون برفع أكوام القمامة.. صور

الشرقية

اولاد صقر

عامود كهرباء

اضبط مخالفة

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

مصر

اخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة