صور.. اضبط مخالفة عامود كهرباء بوسط الشارع بأولاد صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أبناء مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، المقيمين بحى الفقهاء، عن تضررهم من وجود عامود كهرباء بوسط الشارع فضلا عن كونه متهالك ويهدد حياة المارة.

ويقول "علي الوزير" أخصائي إعلام وصحافة بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء أولاد صقر، يوجد عامود كهرباء متهالك وبوسط الشارع بحى أبو عامر بالفقهاء، ويتسبب فى حوادث لتصادم السيارات به، وخاصة أن أسلاك الكهرباء المحملة عليه ملتصقة بحائط منزل، كما أنه يشكل خطورة على حياة الأطفال وخاصة فى فصل الشتاء، وتسبب فى إصابة بعض الأطفال بصعق كهربائى عند ملامسته أثناء سقوط الأمطار أثناء لهوهم.

وناشد القائمين على قطاع الكهرباء بإدارة أولاد صقر، بالعمل على نقل العامود حفاظا على حياة المارة.







