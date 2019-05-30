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صحة القليوبية تكشف حقيقة وفاة سيدة داخل مستشفى شبين القناطر بسبب غياب الأطباء

الخميس، 30 مايو 2019 03:36 ص
صحة القليوبية تكشف حقيقة وفاة سيدة داخل مستشفى شبين القناطر بسبب غياب الأطباء جثة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفى شبين القناطر العام استقبلت سارة صابر محمد، فى حالة إعياء شديدة وتعانى هبوطا حادا بالدورة الدموية والضغط، وتم عمل اللازم لها فى المستشفى، وتم تعليق 500 سم محلول ملح وأمبول ديكساميثازون وأمبول ديكلوفين، وتم تسليمها من الاستقبال وعرضها على أخصائى الباطنة بالمستشفى الذى قام بمتابعة الحالة التى تأخرت وتم عمل إنعاش قلبى وصدرى لكن دون جدوى.

 

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المريضة لم تستجيب لعلية إسعاف القلب الرئوى، وتم الاستعانة على الفور لأطباء العناية، مشيرا إلى أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من عدم وجود أطباء بالمستشفى فى هذا التوقيت عار تماما من الصحة، وأن جميع الأطباء كانوا متواجدين بالمستشفى.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه عقب التأكد من وفاة المريضة بعد كل هذه المحاولات تم عمل تقرير طبى بالوفاة، وشهد عليه أهل المريضة أنفسهم، وتم تسليم الجثة لذويها عقب إنهاء كافة الإجراءات.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا صورا لمريضة قالوا أنها لم يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها باستقبال مستشفى شبين القناطر العام، وذلك بسبب غياب الأطباء والإهمال، وذلك ما أدى إلى وفاة الحالة على الفور وتسليمها لذويها.

 


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صحة القليوبية

مستشفى شبين القناطر

وفاة مريضة


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