خبراء المعمل الجنائي: ماس كهربى وراء حريق بالطابق الخامس بسنترال الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

وصل منذ قليل خبراء المعمل الجنائي إلى موقع الحريق الذى شب بسنترال الجيزة، لرفع الأدلة وبيان أسباب الحريق وكتابة تقريره بشأن التلفيات التى وقعت بالمبنى.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية، عن أن "ماس كهربائى" داخل غرفة التكييف بالطابق الخامس تسبب فى نشوب النيران بالمكان، وانتقل رجال الإطفاء وتمت عملية الإخماد دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سنترال الجيزة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.