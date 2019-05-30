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اليوم غلق التسجيل فى منحة حضور أسبوع القاهرة للصحفيين الأجانب

الخميس، 30 مايو 2019 03:55 م
اليوم غلق التسجيل فى منحة حضور أسبوع القاهرة للصحفيين الأجانب نهر النيل فى القاهرة
كتبت أسماء نصار
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تغلق اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه، مساء اليوم الخميس ، باب التسجيل فى التقديم للمنحة المقدمة لـ 5 صحفيين من الدول ذات الدخل المنخفض للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه فى نستخه الثانية، لإعداد موضوعات صحفية حول فعاليات الأسبوع وقضايا المياه لرفع الوعى بين المواطنين فى دولهم.

وحددت اللجنة المنظمة شروط التأهل للحصول على المنحة، بأن يكون المتقدم مواطناً فى إحدى الدول المدرجة كدولة ذات دخل منخفض من قبل البنك الدولى، ويجب أن يكون المتقدم صحفيا فى جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تليفزيونية، وأن يكون المتقدم قادراً على إظهار دليل على أنشطة الصحافة المستقلة حول قضايا المياه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأن يكون الصحفى المتقدم للحصول على المنحة لديه اهتمام موثق بالمياه والقضايا المتعلقة بها.

وتشمل المنح المقدمة، تذكرة طيران ذهابا وإيابا إلى القاهرة، وسيلة النقل بين المطار والفندق عند الوصول والمغادرة، رسوم تسجيل أسبوع كامل لأسبوع القاهرة للمياه، الإقامة فى فندق خلال انعقاد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

ويعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

 


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