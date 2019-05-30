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النيابة تحقق فى ضبط زيوت ومخللات فاسدة داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس

الخميس، 30 مايو 2019 10:55 ص
النيابة تحقق فى ضبط زيوت ومخللات فاسدة داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس مخلل فاسد-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من منتجات الزيوت والمخللات غير الصالحة للاستهلاك الأدمى تم ضبطها داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس، على لجنة مختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.
 
وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " أحمد. ع " صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لكميات من زيت الزيتون، والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.
 
وبمداهمة المصنع، تم ضبط " محمد. ر " المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

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