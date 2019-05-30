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السفير اليابانى:التعاون بين مصر واليابان نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا

الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
السفير اليابانى:التعاون بين مصر واليابان نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا ماساكى نوكى السفير اليابانى لدى القاهرة
كتب عبد الحليم سالم
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أكد ماساكى نوكى، السفير اليابانى لدى القاهرة، أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزاً من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت ادخال نظام التعليم اليابانى إلى نظامها التعليمى، فى ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأوضح نوكى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن اليابان، لن تدخر جهداً فى تقديم المساعدة لمصر فى مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة فى مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم فى مصر وهو عام هام للبلدين فى مصر واليابان، حيث إن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقى، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين فى شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية إفريقيا فى شهر أغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم هو نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
 
 

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