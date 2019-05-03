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محافظ أسيوط : زيادة حصة البوتاجاز الأساسية بنسبة 15% خلال شهر رمضان

الجمعة، 03 مايو 2019 03:07 م
محافظ أسيوط : زيادة حصة البوتاجاز الأساسية بنسبة 15% خلال شهر رمضان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط- محمود عجمى
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قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بزيادة حصة إسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15% وتوزيعها على المراكز والمدن لمواجهة زيادة الطلب على سلعة البوتاجاز خلال الشهر الكريم ، لافتا أن حصة المحافظة خلال تبلغ مليون و428 ألف اسطوانة شهر تصل إلى مليون و642 ألف إسطوانة بعد الزيادة ، كما تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لدعم كافة مراكز المحافظة من سلعة البوتاجاز وخاصة القرى والمناطق التي لايوجد بها مستودعات أهالي ، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية من سولار وبنزين بأنواعه عن طريق شركات البترول والمحطات التابعة لها من خلال 7 مستودعات رئيسية خاصة بشركات البترول وعددها 147 محطة خدمة تابعة للوكلاء المنتشرين بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة صباحًا ومساءًا خلال شهر رمضان لضمان وصول هذه المنتجات الحيوية إلى مستحقيها وضمان توافرها بالمستودعات منعًا لحدوث أي اختناقات في هذه السلعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والذين يتلاعبون في هذه السلعة الحيوية الهامة ، لافتا إلى تكليف لجان من التموين والوحدات المحلية والإدارات الفرعية للإشراف على توزيع المواد البترولية بالمحطات الرئيسية ومتابعة وصولها من بداية الشحن من المستودع الرئيسي حتى وصولها لمحطات الخدمة الفرعية وإعداد بيان يومى بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة طبقًا للاحتياج الفعلي ومخاطبة كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حال وجود أي قصور بها.

فيما أوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه تم تشغيل 290 من شباب الخريجين بمنافذ أقفاص حديدية لدعم كافة القرى المحرومة من المستودعات بدائرة المحافظة للعمل خلال شهر رمضان ضمن مشروعات شركة بوتاجاسكو ، كما توجد لجنة دائمة من مديرية التموين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" بجحدم لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا والتأكد من تمام وصولها لأماكنها بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، فضلا عن متابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.

 

 

 

 
 
 

 


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