محافظ أسيوط : زيادة حصة البوتاجاز الأساسية بنسبة 15% خلال شهر رمضان

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة صباحًا ومساءًا خلال شهر رمضان لضمان وصول هذه المنتجات الحيوية إلى مستحقيها وضمان توافرها بالمستودعات منعًا لحدوث أي اختناقات في هذه السلعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والذين يتلاعبون في هذه السلعة الحيوية الهامة ، لافتا إلى تكليف لجان من التموين والوحدات المحلية والإدارات الفرعية للإشراف على توزيع المواد البترولية بالمحطات الرئيسية ومتابعة وصولها من بداية الشحن من المستودع الرئيسي حتى وصولها لمحطات الخدمة الفرعية وإعداد بيان يومى بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة طبقًا للاحتياج الفعلي ومخاطبة كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حال وجود أي قصور بها.

فيما أوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه تم تشغيل 290 من شباب الخريجين بمنافذ أقفاص حديدية لدعم كافة القرى المحرومة من المستودعات بدائرة المحافظة للعمل خلال شهر رمضان ضمن مشروعات شركة بوتاجاسكو ، كما توجد لجنة دائمة من مديرية التموين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" بجحدم لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا والتأكد من تمام وصولها لأماكنها بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، فضلا عن متابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.