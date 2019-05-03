تعرف على أبرز عادات الإسكندرانية فى شهر رمضان المعظم

الإسكندرية – أسماء على بدر

لشهر رمضان المبارك عادات وطقوس خاصة وبمحافظة الإسكندرية لها طابع خاص لاعتبارها مدينة ساحلية وقدوم شهر رمضان فى فصل الصيف يعطيها مذاق خاص، بالإضافة إلى أنها بلد المساجد ويطلق عليها بلد المليون ضريح لوجود عدد كبير من أولياء الله الصالحين بها ومساجد كبرى أشهرهم مسجد المرسى ابو العباس بمنطقة بحرى وبجواره أتباعه واصدقاءه القادمين من بلاد المغرب العربى .

ويرصد " اليوم السابع" عادات الإسكندرانية فى شهر رمضان المبارك وطريقة الاستمتاع بشهر رمضان والصيف معا فى محافظة عروس البحر المتوسط .

الفطارهو شىء أساسى يفكر فيه أى مواطن خاصة بعد انتهاء أول عشرة أيام من شهر رمضان يبدأ فى التفكير فى فطار مختلف ويفضل المواطنين بالإسكندرية الفطار على شاطىء البحر الذى لا يكلفه شيئا سوى تذكرة دخول الشاطىء و أن يحضر الطعام من منزله ويتناوله على البحر ويستمتع بصوت الابتهالات وقراءة القرآن قبل أذان المغرب التى تجوب محافظة الإسكندرية ومشهد الغروب يجعلك تتأمل فى الطبيعة بأجزاء إيمانية ومشاهد طبيعية خلابة .

وتمتلىء شواطىء الإسكندرية بالمواطنين حتى نهاية شهر رمضان يستمتع الأطفال بالاستحمام فى البحر حتى الفطار، كما يعتبر ميدان المساجد من أشهر الميادين بمحافظة الإسكندرية لوجود فيه ضريح ومسجد المرسى ابو العباس وعدد كبير من المساجد مثل البوصيرى تلميذ ابو العباس وبعد أذان العشاء تمتلىء المنطقة بالكامل بأصوات صلاة التراويح والمصلين حتى يفترشون الساحة الداخلية للميدان .

وبمجرد انتهاء الصلاة تجد على الجانب الآخر أجواء احتفالية طوال شهر رمضان بألا،وار والملاهى المخصصة للاطفال وباعة الحلويات ويبدأ محلات الطعام فى تجهيز السحور فى أجواء احتفالية تظل حتى صلاة الفجر يوميا طوال شهر رمضان.

وتعتبر منطقة ساحة قايتباى من المناطق الترفيهية بالإسكندرية حيث يجتمع عدد كبير من المواطنين بعد الافطار للاستمتاع بالبحر ولعب الاطفال بالدرجات فى الساحة الخارجية بالإضافة الى الأندية الموجودة داخل الساحة .

كما تشتهر منطقة بحرى بالإسكندرى بوجود أكبر عدد من المطاعم المتنوعة منها الأسماك والكبدة الإسكندرانى والسندوتشات الخفيفة والفول المدمس بالإضافة الى الأيس كريم والرز بلبن فى أشهر محلات بالمحافظة حيث يفضل المواطنين بعد صلاة التراويح للتوجه لتناول وجبه السحور والأيس كريم ووالجلوس بجوار البحر حتى طلوع الفجر خلال شهر رمضان .

كما أن منطقة بحرى تسمى بـ" بفسحة الغلابة" حيث يجتمع فيها المواطنين ويستمتعون بأجواء الإسكندرية والهواء الطلق بدون دفع مبالغ كبيرة لذلك سميت بهذا الأسم ولم يقتصر التواغد عليها فى شهر رمضان فقط بل طوال أيام العام وخاصة فى الأعياد والتى تشهد فيه توافد أعداد كبيرة من المواطنين بالإسكندرية وخارجها.

من ضمن الابتكارات التى اشتهر بها المواطين بالإسكندرية خلال شهر رمضان هو إقامة حفل شواء داخل حدائق المنتزة للأسر والعائلات والاستمتاع بالمناظر الخلابة وسط أندر وأشهر الأشجار على الأطلاق والاستمتاع بالبحر ومشاهد الغروب وسط الطبيعة لذلك يفضل هدد كبير من المواطنين إقامة حفلات شواء داخل الحديقة تحديدا فى العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك ويستمر التوافد عليها حتى عيد الفطر المبارك .