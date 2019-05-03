"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 345.5 مليون جنيه، أعقبه "السويس للأكياس" بحجم تداول بلغ 3.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 83.6 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 39.2 مليون جنيه، ثم " الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 1.95 مليون ورقة وبقيمة تداول 35.3 مليون جنيه، ثم " السويدى إليكتريك" بحجم تداول 2.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 34 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 6.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 31.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 2.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 29.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 12.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 29.7 مليون جنيه، وفى التاسع "بنك كريدى أجريكول" بحجم تداول 687 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 28.95 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 28.3 مليون جنيه.

يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.