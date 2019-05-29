فوائد الشمام فى الصيف يمنع الجفاف ويقوى المناعة

كتبت فاطمة خليل

الشمام أو الكانتالوب من أفضل الفواكه الصيفية ذات الفوائد الصحية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين أ وب 1 وب2 وب6 و ب9 وفيتامين C و K و البيتا كاروتين علاوة على المعادن الأساسية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الشمام، وفقاً لموقع "organic facts".



الشمام

فوائد الشمام



تعتبر الشمام فاكهة رائعة، خاصة في فصل الصيف لأنها تساعد في الحفاظ على صحتك ومن فوائد الشمام ما يلى:

يحسن الرؤية



أفادت دراسة نشرت في مجلة نيوترينتس أن فيتامين سي، زياكسانثين ، والكاروتينات الموجودة في الشمام مفيدة في الحفاظ على عيون صحية وترتبط بتقليل خطر الإصابة باعتام عدسة العين وانحلال البقعة الصفراء.

يمنع الربو



الشمام مصدر غني بفيتامين C وبيتا كاروتين، هذه العناصر الغذائية مفيدة للغاية في تقليل خطر الإصابة بالربو.



فوائد الشمام

الوقاية من السرطان



الشمام يحتوي على كمية جيدة من حمض الفوليك، تُظهر الأبحاث الأولية أن حمض الفوليك قد يساعد في توفير الحماية في مرحلة مبكرة من السرطان.

يعزز المناعة



يوفر الشمام فيتامين C وفيتامين A وبيتا كاروتين والمواد الكيميائية النباتية التي تعمل ضد الجذور الحرة المسببة للأمراض فى الجسم، كما يعمل فيتامين (أ) كخط دفاع مهم لنظام المناعة الصحي، كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تسعى إلى تدمير البكتيريا الخطيرة والفيروسات وغيرها من المواد السامة أو الأجسام الغريبة التي قد تجد طريقها إلى مجرى الدم.

يمنع الجفاف



محتوى الماء في الشمام يجعله وجبة خفيفة رائعة في الصيف لأنه يمنع الجفاف.

العناية بالبشرة والشعر



تحتوي الشمام على بيتا كاروتين الذى يتحول الكمية الزائدة عن حاجة الجسم منه إلى فيتامين (أ) تدخل الجلد وتحفز خلايا الجلد وتصلحها وتحميها من تقدم السن قبل الأوان، كما أن فيتامين (أ) مفيد أيضًا لإنتاج الزهم،أو الدهون الصحية مما يساعد في الحفاظ على صحة وترطيب الشعر.



الشمام

ينظم ضغط الدم



البوتاسيوم واحد من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الشمام، هو موسع للأوعية، مما يعني أنه يريح الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم.

تنظيم مرض السكري



أظهرت الأبحاث بجامعة هارفارد في بوسطن أن الشمام مرتبط بعملية التمثيل الغذائي المحسنة للأنسولين، مما يعني تقلبًا أكثر استقرارًا في نسبة السكر في الدم، مما يحول دون حدوث طفرات خطيرة في سكر الدم وتراجعه.

يعالج التهاب المفاصل



المواد الكيميائية النباتية في الشمام لها صفات مضادة للالتهابات، هذا يعني أن وجود الشمام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع الإجهاد التأكسدي على المفاصل والعظام، وبالتالي تقليل الالتهاب.



فوائد الشمام

يعزز الهضم



يحتوي الشمام على كمية عالية من الألياف الغذائية، وهو عنصر أساسي لحركات الأمعاء الصحية وصحة الجهاز الهضمي.

يمنع العيوب الخلقية فى الجنين



إن محتوى حمض الفوليك في الشمام مفيد جدا للحوامل لأنه يساعد في تقليل العيوب الخلقية للجنين، كما يمكن أن يمنع عيوب الأنبوب العصبي ويحافظ على صحة الطفل دون إحداث أي آثار جانبية.