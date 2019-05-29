عقوبة تنتظر موظف بالمعاش نقب عن الآثار بمنزله.. تعرف عليها

كتب سليم على

نجحت مباحث مركز كفر شكر، فى إلقاء القبض على موظف بالمعاش، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنزله بقرية كفر علي شرف الدين بدائرة المركز ، تم التحفظ على المتهم وأدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق.

على الفور، انتقل الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، والذى أخطر العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية ، وتبين قيام المدعو "محيى الدين. ح" 46 سنة، معاش ومقيم قرية كفر على شرف الدين، دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار، ووجود حفرة خلف منزله بالأرض خاصته، بعمق حوالى 10 أمتار وقطر حوالى 6 أمتار بداخلها ثقاله خشبية، بمواجهته اعترف بقيامة بالتنقيب عن الآثار تم التحفظ على مكان الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2510 إدارى مركز شرطة كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول بسام حواش المحامي، إن عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصب إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.